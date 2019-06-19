3 askerin şehit olduğu 'dost ateşi'ne adli soruşturma
|19 Haziran 2019 09:29
|Yazdır
Adıyaman'da 16 Ağustos 2018 tarihinde Kuyucak Köyü bölgesinde terör örgütü ile sağlanan sıcak temas sonrasında yaralı bir askeri çatışma bölgesinden uzaklaştırmak isteyen sivil jandarma ekiplerinin bulunduğu araca ateş açılmış ve 3 asker şehit olmuştu. Olayın yaşanmasının ardından Adıyaman Valiliği, "Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken,bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturmanın yanında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında astsubay M.T., ile birlikte güvenlik korucuları R.K., M.E., E.A., K.D., H.D., N.P., S.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra adli makamlara sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'daki 'Çekirge' operasyonuna 35 tutuklama
19 Haziran 2019 10:42
|Elazığ'da eski muhtar dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
19 Haziran 2019 10:25
|E-5 Karayolu'nda can pazarı: 2 polis yaralı
19 Haziran 2019 09:54
|Araklı'daki selde kayıp 7 kişi aranıyor
19 Haziran 2019 09:39
|Nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu
19 Haziran 2019 09:11
|Tekirdağ'da 42 askerde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi
19 Haziran 2019 09:05
|Polisler o notu görünce hemen harekete geçti!
19 Haziran 2019 08:55
|Polisi şehit eden katilin yüzüne tükürdüler
19 Haziran 2019 07:36
|Eski ve yeni muhtar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
18 Haziran 2019 23:47
|İki çocuğun şakası polisi alarma geçirdi!
18 Haziran 2019 21:52