Balıkesir'de satılık ada...İşte fiyatı
Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçesi açıklarında bulunan 265 bin metrekarelik Çiçek adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı. Adaya Çin ve Katarlı yatırımcıların ilgi gösterdiği öğrenildi
|19 Haziran 2019 09:34
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Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metre kare alana sahip Çiçek adası, 105 milyon liraya satışa çıkarıldı. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina bulunan ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale - İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan ada bu günlerde milyoner alıcılarını bekliyor.
Çevre sakinleri, "Çok güzel bir ada. Yeşili, denizi ve nergisi ile keyifli bir ada. Satışa çıkarıldığını birkaç gün önce duyduk. Satın alan yatırımcı buraya değer katacak" dedi.
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