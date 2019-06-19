İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 12 gözaltı
|19 Haziran 2019 09:48
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, cezaevlerinde örgüt elebaşına yönelik sözde tecriti protesto için başlatılan açlık grevlerini koordine ettikleri ve ölen örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek sağladıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Bomba ve molotofkokteyliyle eylem hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelerle terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren kitap ve dergiler ele geçirildi.
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