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Türklerin en çok başvuru yaptığı Schengen ülkeleri

Türkiye ise toplam 879 bin 238 başvuruyla dördüncü sıraya geriledi. Türk vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı Schengen ülkesi 237 bin 460 başvuruyla Almanya olurken, 144 bin 480'le Yunanistan ikinci ve 128 bin 655 başvuruyla Fransa üçüncü oldu
 19 Haziran 2019 10:18
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Türklerin en çok başvuru yaptığı Schengen ülkeleri

Schengen vizesine ait 2018 yılı istatistikleri açıklandı. B2Press'in derlediği verilere göre; Türkiye'den Schengen vizesine başvuranların oranı 2017'ye göre yüzde 10,5 düşerken, başvurular sonucunda alınan red oranları ise yüzde 18 artarak 74 bin 360'a ulaştı.

Online PR Ajansı B2Press, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi tarafından 2018 yılına ait Schengen vizesi istatistiklerini inceledi. 22 Avrupa Birliği üyesi ve 4 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkeye seyahat edebilme imkanı sunan Schengen vizesine tüm dünyadan 16 milyon 7 bin 785 başvuru gerçekleşti. 2018'de Schengen vizesi almak için Türkiye'den başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak 879 bin 238 kişi oldu. 2017'ye göre Türkiye'den Schengen vizesine yapılan başvuruların reddedilme oranı ise yüzde 17,8 yükselerek 74 bin 360'a ulaştı.

En zor Belçika, en kolay İsveç

Aynı dönemde tüm dünyadan Schengen vizesine yapılan başvurulardaki red oranlarında da yüzde 16,5'lik artış görüldü. 2018 yılında Belçika, yapılan başvuruların yüzde 20'sini reddederek Schengen vizesini en zor veren ülke olurken, Almanya ile yüzde 17'lik orana sahip olan Estonya ise ikinci ve Hollanda yüzde 16 ile üçüncü sırada yer aldı. İsveç ise yüzde 1'lik red oranıyla en kolay Schengen vizesi veren ülke oldu.

Türkiye, bir sıra gerileyerek Schengen vizesine en çok rağbet gösteren 4'üncü ülke oldu.

2018'de Schengen vizesine en çok başvuruda bulunan ülkeleri inceleyen B2Press'in derlemesine göre; ilk sırada 3 milyon 695 bin 670 başvuruyla Rusya, ikinci sırada 2 milyon 818 bin 974 başvuruyla Çin Halk Cumhuriyeti ve üçüncü sırada 1 milyon 81 bin 359 başvuruyla Hindistan yer aldı. Türkiye ise toplam 879 bin 238 başvuruyla dördüncü sıraya geriledi. Türk vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı Schengen ülkesi 237 bin 460 başvuruyla Almanya olurken, 144 bin 480'le Yunanistan ikinci ve 128 bin 655 başvuruyla Fransa üçüncü oldu.

2018 yılında 8,6 milyon Türk Vatandaşı yurt dışına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 2018 yılında 8 milyon 657 bin 219 Türk vatandaşı yurt dışına çıkarken, en çok ziyaret edilen ülke Bulgaristan oldu. 843 bin 916 kişinin ziyaret ettiği Bulgaristan'ı, 781 bin 752 kişiyle Fransa ve 777 bin 177 ziyaretçiyle Gürcistan takip etti.

İhlas Haber Ajansı
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