1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ'da eski muhtar dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kamışlı köyü eski muhtarı Mehmet Kaptan, köyün yeni muhtarı Ali Çetin ve amcası Ahmet Çetin'e silahla ateş etti. Olayda Ali Çetin ağır yaralanırken, Mehmet Çetin hayatını kaybetti
 19 Haziran 2019 10:25
Yazdır
Elazığ'da eski muhtar dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Kamışlı köyü eski muhtarı Mehmet Kaptan ve köyün yeni muhtarı Ali Çetin ve amcası Ahmet Çetin'le henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mehmet Kaptan, üzerindeki silahla ateş açtı.

Mustafa Uc'un haberine göre, olayda köy muhtarı Ali Çetin ağır yaralanırken, Mehmet Çetin hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Mehmet Kaptan Jandarmaya teslim oldu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bursa'daki 'Çekirge' operasyonuna 35 tutuklama
19 Haziran 2019 10:42		 E-5 Karayolu'nda can pazarı: 2 polis yaralı
19 Haziran 2019 09:54
Araklı'daki selde kayıp 7 kişi aranıyor
19 Haziran 2019 09:39		 3 askerin şehit olduğu 'dost ateşi'ne adli soruşturma
19 Haziran 2019 09:29
Nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu
19 Haziran 2019 09:11		 Tekirdağ'da 42 askerde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi
19 Haziran 2019 09:05
Polisler o notu görünce hemen harekete geçti!
19 Haziran 2019 08:55		 Polisi şehit eden katilin yüzüne tükürdüler
19 Haziran 2019 07:36
Eski ve yeni muhtar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
18 Haziran 2019 23:47		 İki çocuğun şakası polisi alarma geçirdi!
18 Haziran 2019 21:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:59 - FETÖ'den aranan kadın savcılığa teslim oldu10:57 - Pamuk destekleme priminde 'düzeltme' talebi10:51 - Klavyelere yeni tuş mu geliyor?10:46 - Hastasını takip etmeyen doktor yargılanacak10:42 - Bursa'daki 'Çekirge' operasyonuna 35 tutuklama10:41 - 'İstanbul'un yerel yönetimi ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakılamaz'10:36 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı10:35 - İSG sonuçları açıklandı, cevap kağıtları da erişime açıldı10:34 - 'Ankesör' soruşturmasında muvazzaflarında olduğu 23 kişi yakalandı10:25 - Elazığ'da eski muhtar dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
10:18 - Türklerin en çok başvuru yaptığı Schengen ülkeleri10:18 - Yaz mevsiminde 5 metre karla mücadele10:06 - Borsa, güne düşüşle başladı10:04 - Kılıçdaroğlu'ndan 'Araklı' için başsağlığı mesajı09:58 - FETÖ'nün sözde Erciş imamı tutuklandı09:54 - E-5 Karayolu'nda can pazarı: 2 polis yaralı09:48 - İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 12 gözaltı09:47 - 31 Mart'ta asker olup terhis olanlar İstanbul seçiminde oy kullanabilecek mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
Terfi eden hakim savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?
Erken terhiste önemli bir aşama geçildi
MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap
İstihdam fazlası TRT personeli için düzenleme
4 sayılı CBK'da 14 maddelik değişiklik yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
odun erkekler 6
sözlükte yaz modu 4
Kalbin kemiği yok 3
bakarız 1
vedat muriqi 2
cama resim çizmek 5
ever banega 3
Çatalla çorba içmek 1
32.000 lirayı havaya saçan adam 1
vince carter 4
SON İLANLAR
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Lapseki Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Tarım ve Orman Müd. Enelli İşçi Alım İlanı
Isparta Sütçüler Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi Geçici 27 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Kılıçaslan 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam