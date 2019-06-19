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Elazığ'da eski muhtar dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kamışlı köyü eski muhtarı Mehmet Kaptan, köyün yeni muhtarı Ali Çetin ve amcası Ahmet Çetin'e silahla ateş etti. Olayda Ali Çetin ağır yaralanırken, Mehmet Çetin hayatını kaybetti
|19 Haziran 2019 10:25
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Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Kamışlı köyü eski muhtarı Mehmet Kaptan ve köyün yeni muhtarı Ali Çetin ve amcası Ahmet Çetin'le henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mehmet Kaptan, üzerindeki silahla ateş açtı.
Mustafa Uc'un haberine göre, olayda köy muhtarı Ali Çetin ağır yaralanırken, Mehmet Çetin hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Mehmet Kaptan Jandarmaya teslim oldu.
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