Bursa'daki 'Çekirge' operasyonuna 35 tutuklama
|19 Haziran 2019 10:42
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Bursa polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Pazartesi günü sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Refah Sokak, Sinanbey Mahallesi, Mesudiye Caddesi'nde Özel Harekat polisinin desteğiyle şafak vakti operasyon yapıldı.
49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 250 gram bonzai (sentetik kannobinoid), 500 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 515 adet ecstasy hap, 7 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 15 bin TL, suç gelirlerinden elde edilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zanlılar, ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 50 zanlıdan 35'i tutuklandı. 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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