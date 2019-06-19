Klavyelere yeni tuş mu geliyor?
|19 Haziran 2019 10:51
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Microsoft'un klavyelere yeni bir tuş ile birlikte uyumlu kısayollar eklemeyi planladığı iddia edildi.
Office tuşunu klavyelere eklemek isteyen şirket, şimdiden bu tuşun yararları üzerine şirket çalışanları arasında anket düzenleyip bilgi toplamaya başladı.
Microsoft'a göre uzun vadede klavyelerde Office tuşunun bulunması oldukça önemli. Bu tuş ile beraber basılacak O, T, W, X, P, D, N, Y, S ve L gibi harflere de çeşitli kısayollar eklenecek.
Örneğin Office tuşu + S kısayolu kullanıldığında belge paylaşımı yapmak mümkün olacak.
Öte yandan sadece Microsoft'un isteğiyle klavyelere Office tuşu eklenmesi söz konusu değil. Uygulamanın yaygın olarak kullanılabilmesi için diğer donanım üreticilerinin bu tuşu klavyelere eklemesi gerekiyor. Office tuşunun ne zaman aktif bir şekilde klavyelerde görüleceği ise henüz bilinmiyor.
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