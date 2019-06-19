Pamuk destekleme priminde 'düzeltme' talebi
|19 Haziran 2019 10:57
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Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, bu yıl pamuk primlerinin dekara 500 kilogramla sınırlandırıldığını belirterek, üretici açısından ciddi kayba neden olacak bu durumun düzeltilmesini istedi.
Girmen, yazılı açıklamasında, son dönemde ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının, Türkiye'de tarım sektörünü de etkilediğini vurguladı. Bu konuda tedbir alınmasını beklerken pamukta dekar başına verilen primin sınırlandırıldığını bildiren Girmen, şunları kaydetti:
"ABD aldığı birtakım tedbirlerle pamuk fiyatını dünya borsalarında aşağı çekmeye çalışıyor. Bundan Türkiye de etkileniyor. Burada Türkiye'de ihracatın lokomotifi olan tekstilin ana maddesi pamuk için devletin birtakım tedbirler alması lazım. Bu yıl pamuk primleri dekara 500 kiloyla sınırlandırıldı. Burada üreticinin ciddi kaybı oluyor, bunun düzeltilmesi lazım."
Pamuğun farklı sektörlerde hammadde olarak kullanıldığını belirten Girmen, "Pamuk, lifi ile tekstil sanayinin, çekirdeğinden elde edilen yağı ile bitkisel yağ sanayinin, kapçık ve küspesi ile yem sanayinin, linteri ile kağıt, mobilya ve selüloz sanayinin hammaddesini teşkil eden önemli bir endüstri bitkisidir." değerlendirmesinde bulundu.
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