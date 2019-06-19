1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji uyardı... Selde araba kullanmaya çalışmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, sel suyunda asla araba kullanılmaması gerekiyor. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışılmamalı, hızla akan 15-20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirebileceği unutulmamalı
 19 Haziran 2019 11:07
Yazdır
Meteoroloji uyardı... Selde araba kullanmaya çalışmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, sel suyunda asla araba kullanılmaması ve yürünmeye çalışılmaması uyarısında bulunuldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, şiddetli yağış ve selden korunmak için bazı önlemlere dikkat etmek gerekiyor.

Şiddetli yağış durumunda güncel son meteorolojik bilgilere sahip olmak ve sel uyarılarını medyadan takip etmek önem taşıyor. Kısa süreli yoğun yağışın ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına yol açma riski bulunuyor.

Sel ihtimali durumunda, evdeki değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırmak, zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri almak gerekiyor.

Sel durumunda su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyu bulundurulması tavsiye ediliyor. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri girebilecek olması nedeniyle kum torbaları temin etmek önem taşıyor.

Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durmak, açık alanda bulunuluyorsa yüksek yerlere çıkmak gerekiyor.

"15-20 santimetre derinlikteki su insanı devirir"

Bu kapsamdaki ölümlerin yüzde 80'i araç içinde yaşanıyor. Aracın selden etkilenmeyecek bir yere çekilmesi öneriliyor.

Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürünmeye çalışılmaması gerekiyor. Hızla akan 15-20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirebileceği belirtiliyor.

Sel nedeniyle ev ya da iş yerlerinin boşaltılması gerekiyorsa elektrik ve doğal gaz gibi bağlantıların kapatılması önem taşıyor.

Selin ardından binalardaki yapısal hasarın kontrol edilmesi gerekiyor. Sel suyuyla temas etmiş bütün gıda malzemelerinin konserve dahi olsa atılması öneriliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Raylı sistem inşasında dünyada bir numara olan ilimiz
19 Haziran 2019 12:43		 Hasta ve yaralı atları yaşama döndüren merkez
19 Haziran 2019 12:37
Niğde'de yüksek verimli 2 patates çeşidi geliştirildi
19 Haziran 2019 12:26		 Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
19 Haziran 2019 12:13
Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
19 Haziran 2019 11:48		 TOKİ 120 bin kişiye iş imkanı sunacak
19 Haziran 2019 11:37
Bakım ve rehabilitisyan merkezlerinden 7 bini aşkın engelli hizmet alıyor
19 Haziran 2019 11:34		 Çevre dostu 'turuncu adamlar'
19 Haziran 2019 11:27
Yaz mevsiminde 5 metre karla mücadele
19 Haziran 2019 10:18		 Türklerin en çok başvuru yaptığı Schengen ülkeleri
19 Haziran 2019 10:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
Terfi eden hakim savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldırım'dan yanıt
FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?
İstihdam fazlası TRT personeli için düzenleme
YKS tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
4 sayılı CBK'da 14 maddelik değişiklik yapıldı
MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.06.2019 sayıştay açıklaması 1
ambulansın luigi datome'yi hastaneye götürmemesi 4
Azgın azınlık 1
cama resim çizmek 5
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
meze 4
köçek 1
moderasyonumu nasıl beğendiniz 2
beyaz gömlek içine siyah atlet giyen erkek 2
Muhammed mursi 7
SON İLANLAR
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Lapseki Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Tarım ve Orman Müd. Enelli İşçi Alım İlanı
Isparta Sütçüler Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi Geçici 27 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Kılıçaslan 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam