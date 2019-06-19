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Bakım ve rehabilitisyan merkezlerinden 7 bini aşkın engelli hizmet alıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli sayısı, 2002'de 1843 iken 2019 Mayıs itibarıyla 7 bin 255 oldu
 19 Haziran 2019 11:34
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Bakım ve rehabilitisyan merkezlerinden 7 bini aşkın engelli hizmet alıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, evde bakımı mümkün olmayan engelliler, kurumsal hizmetlerle destekleniyor. Bu kapsamda, resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli sayısı, 2002'de 1843 iken 2019 Mayıs itibarıyla 7 bin 255 oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık tarafından, engellilerin ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin kendine yeterli hale gelmesini sağlayan hizmetler yürütülüyor. Mevcut yatılı merkezlerde ve yeni açılacak yatılı merkezlerde gündüzlü hizmetlerin verilmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Engellilere hizmet veren resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı, 2002'de 21 iken bu sayı 2019 Mayıs ayı itibarıyla 99'a ulaştı.

Engellilerin izole bakım evleri yerine mahallelerinde, komşuları ile toplumdan kopmadan yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla pilot proje olarak "Umut Evleri" sistemi başlatılmıştı. Kurum bakımından toplum temelli bakım hizmet modeline dönüşümde algı değişikliğini sağlayan, ev tipi sosyal hizmet birimi Umut Evleri ile engellilerin hayata aktif katılarak bakımlarının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İlki 2008'de İzmir'de açılan Umut Evi sayısı, 2019 Mayıs ayı itibarıyla 149 oldu.

- Kurum bakımı için sırada bekleyen engelli bulunmuyor

Resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli sayısı, 2002'de 1843 iken bu sayı geçen ay itibarıyla 7 bin 255 oldu.

2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun ile destek ve bakım hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin özel eğitim hizmetlerinin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesi hükme bağlandı.

Bu nedenle özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren ve protokollerle işletilen gündüzlü merkezler kapandı. Hizmete devam edenlerin çalışma usul ve esasları, ağırlıklı olarak grup çalışması yapılması, yarım veya tam gün bakım hizmeti sunulması şeklinde yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, gündüzlü hizmetten 2002 yılında 2 bin 65 engelli yararlanmakta iken bu sayı 2019 Mayıs ayı itibarıyla 527 oldu.

Yatılı bakım kuruluşlarından hizmet almak üzere 2002'de 2 bin 647 engelli sırada beklerken, Sosyal Hizmetler Kanununda yapılan evde bakım ücreti, özel bakım merkezleri açılmasına yönelik düzenlemeler ve Bakanlığın resmi yatılı bakım merkezi sayısının artmasıyla sırada bekleyen engelli kalmadı.

- 251 özel bakım merkezi

Bakıma muhtaç engelliler, özel ve tüzel kişiler tarafından açılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından denetlenen özel bakım merkezlerinde yatılı veya gündüzlü bakım hizmeti alabiliyor.

2007'de 10 özel bakım merkezinde 351 engelliye bakım hizmeti verildi. Mayıs 2019 itibarıyla 251 özel bakım merkezinde 18 bin 722 engelli yatılı bakım hizmetinden faydalanıyor.
Anadolu Ajansı
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