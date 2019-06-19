Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
|19 Haziran 2019 11:48
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı olacağı, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 17, Tunceli'de 14, Erzincan'da 13, Ağrı'da 10, Ardahan ve Erzurum'da 9, Kars'ta 8 derece ölçüldü.
Bölgede gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 21 ve Ardahan'da 20 derece olacak.
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