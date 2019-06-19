Ankara'da servis aracı devrildi: 15 yaralı
|19 Haziran 2019 11:59
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Kaza, sabah saatlerinde İstanbul Çevre Yolu Gölbaşı-Sincan istikametinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 06 C 1165 plakalı servis aracı, kontrolden çıkarak yan yatıp refüje doğru sürüklendi. O sırada olay yerinden geçen araçlar kazayı görerek durdu ve sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yolculardan bir kısmı kendi imkanları ile araçtan çıkarken, toplamda 15 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka kapağını açan ekipler, kurtarılmayı bekleyen yaralılara sakin kalmaları konusunda ikazlarda bulundu. Yan yatan servisten kurtarılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara taşındı.
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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