Karamollaoğlu: Özrü anlamlı buluyorum
|19 Haziran 2019 11:58
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İstanbul'da gazeteciler ile buluşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Soru - cevap şeklinde devam eden toplantıda gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Karamollaoğlu, İBB Başkan Adayı Gökçınar'ın adaylıktan çekilmesi yönünde gelen bazı baskı ve taleplere ilişkin, "Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de..."" dedi.
"ADAY ÇEKME GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLAMAZ"
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kendilerinden özür dilemesini değerlendirdi:
"Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de..."
"Türkiye'nin bugünkü sistemle kutuplaştırılmaya götürülmesine gönlümüz razı değil." diyen Karamollaoğlu, "Bizim bütün davranışlarımızda, oluşturacağımız politikalarda, hakkaniyet ve adalet temel unsurdur. 23 Haziran seçimine, İstanbul'un problemlerini çözeceğimize inandığımız için giriyoruz." ifadesini kullandı.
Necdet Gökçınar da "'Neden seçime giriyorsun?' demek bu seçimde moda oldu. İster 100 oy alırım ister 5. Bu demokratik bir yarış değil mi? Ayrıca madem benden bu kadar çekiniyorsun, neden 2 kişiyi çağırdığın yere (tartışmaya) beni çağırmıyorsun?" ifadelerini kullandı.
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