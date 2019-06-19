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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle
 19 Haziran 2019 12:11
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,8700 5,8710
Avro 6,5780 6,5790
Sterlin 7,3490 7,3860
ANKARA
ABD Doları 5,8300 5,8950
Avro 6,5200 6,5900
Sterlin 7,2810 7,4370

Anadolu Ajansı
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