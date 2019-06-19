Niğde'de yüksek verimli 2 patates çeşidi geliştirildi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nde yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı 2 çeşit patates daha geliştirildi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, konuyla ilgili açıklamasında, 2005 yılından beri yerli patates çeşidi geliştirme çalışmaları yürüttüklerini, üreticilerin verim ve kalite yönüyle benimsedikleri patates çeşitlerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yüksek verimliliğin göz önüne alındığı ıslah çalışmalarında daha önce, 'Onaran 2015', 'Nam', 'Nahita', 'Ünlenen', 'Leventbey', 'Muratbey', 'Çağrı', 'Fatih', 'Niğde Sarısı' ve 'Saruhan' çeşitleri geliştirilip, tescillendiğini belirten Pırlak, şöyle konuştu: "Enstitümüzün yaptığı çalışmalar sayesinde 2 adet yerli ve milli patates çeşidini geliştirmiş bulunuyoruz. 5 yıllık deneme sonucunda her iki çeşidimizin de bu hastalığa karşı oldukça dayanıklı olduğunu tespit ettik ve yeterli tohumluk seviyesine ulaştığımızda bu çeşitlerimizle tescile gideceğiz. Tescil sonucunda da bu çeşitlerimizi üreticilerimizle buluşturacağız. Bu çeşitlerle karantina nedeniyle güvenlik kuşağında üretim yapılamayan alanlarda patates üretiminin yapılması sağlanacak. Bu sayede bu alanların tekrar patates üretimine açılması sağlanacak."