'Küçükkaya, Yıldırım'la yüzyüze görüşseydi ne olurdu?'

Posta yazarı Nedim Şener, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesinde The Marmara Otelinde biraraya gelmesini değerlendirdi.

Bilindiği üzere önce Küçükkaya tarafından 3 dakika sürdü denilen görüşme için İmamoğşu 20 dakika demişti ancak daha sonraki haberlerde görüşmenin 46 dakika sürdüğü ortaya çıkmıştır.

Gazeteci Nedim Şener, ortak yayın öncesinde bu görüşmede, Küçükkaya'nın soruları önceden İmamoğlu'na verdiği yönündeki iddilara katılmadığını ancak olayı etik bulmadığını belirtti.

Nedim Şener şunları söyledi:

Başta da dediğim gibi programın etkisi 12 saatte geçmişti, bugün itibarıyla üzerine yazılacak çok fazla bir şey kalmadığını düşünüyordum.

Ancak, İsmail Küçükkaya'nın programdan önce adaylardan Ekrem İmamoğlu ve danışmanlarıyla bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması, üzerinde durulması gereken bir tartışma çıkardı.

Öncelikle, İsmail Küçükkaya'nın bu görüşme sırasında İmamoğlu ve ekibine soracağı soruları verdiği iddiaları mantıklı değil. Eğer, Küçükkaya soruları vermek istese bunu yapmanın çok daha basit ve asla iz bırakmayacak yöntemleri var. Dolayısıyla, Küçükkaya, tanınan bir isim olarak hem de güvenlik kameralarının da olduğu bir otelde ve birden çok kişinin katıldığı toplantıda soruları vermek ya da tartışma konularını paylaşmak gibi bir hataya düşmez.

Peki sorun ne? Sorun etik. Yani, adaylardan biri ve danışmanlarıyla görüşmüşse bunu öncesi veya sonrasında kendisi açıklamalı, Yıldırım ile de benzeri şekilde yüz yüze bir görüşme yapmalıydı.

Eminim bu konuda bir özeleştiri yapacaktır. İmamoğlu'nun yanında basından gelen tecrübeli bir danışman ekibi var.

Daha bir kaç gün önce, "Binali Yıldırım'ın soruları istediğine dair duyumlar var" iddiasını ortaya atan İmamoğlu'nun böyle bir görüşme yapmasının, içeriği ne olursa olsun yanlış anlamaya sebep olacağını hesaplamaları gerekirdi. Hatta görüşmeyi onlar duyurmalıydı.

İmamoğlu'nu destekleyenler görüşmeyi sıradan basit bir olay gibi göstermek için yazıp çiziyor. Durumu saçma sapan savunanlar var. Onlara şu soruyu bırakayım; "Eğer, Küçükkaya, benzer bir görüşmeyi İmamoğlu ile değil de, Binali Yıldırım ve danışmanlarıyla yapsaydı ne olurdu?