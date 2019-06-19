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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında tanıklar dinleniyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına devam edildi
 19 Haziran 2019 13:06
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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında tanıklar dinleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, bir kısım tanıklar dinlenildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tanık olarak dinlenen Özgür Oktay, Aydınlı Grup'ta satış danışmanı olarak işe başladığını, daha sonra şirketin olduğu binadaki mağazada müdür olarak görev yaptığını, şirkette hediye verme yetkisinin genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve asistanları ile avukat Tarık Çilekçi'de olduğunu söyledi.

Tanık Oktay, Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı tarafından o zamanlar kamuda görevli tanınmış FETÖ'cü olan kişilere mağazadan hediye verilmediğini, çoğunlukla Çilekçi'nin tanıdıklarının mağazaya geldiğini ifade ederek, "Her sene mağaza müdürleri olarak Sapanca'ya götürülüyorduk. Ahmet Sait Kavurmacı liderliğinde götürüldük. Burada Türkçe Olimpiyatları videoları izletildi, sempati duymamız için. Tekstilden Ahmet Sait Kavurmacı sorumluydu." dedi.

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın, "17-25 Aralık'tan önce her yerde canlı yayınlanan Türkçe Olimpiyatları mı izletildi sadece?" sorusuna tanık Oktay, "Evet sadece Türkçe Olimpiyatları izletildi, sonrasında iş ile ilgili programlar yapıldı. Bir günlük programlardı. Sadece bir yıl gittiğimizde bu video izletildi. Diğer yıllar böyle bir şey olmadı." şeklinde cevap verdi.

Diğer tanık Hüseyin Alptekin ise güvenlik görevlisi olarak şirkette çalıştığını, daha sonrasında Ahmet Sait Kavurmacı'nın şoförlüğünü yaptığını, Kavurmacı'nın yurt dışına gitmesinden sonra şirkette baş şoför olarak görevine devam ettiğini söyledi.

Tanık Alptekin, Ahmet Sait Kavurmacı'nın gittiği yerlerle ilgili bilgi vererek, yazlıkta 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile ilgili kitapların yakıldığını, yakılanlar arasında dijital herhangi bir şeyin olmadığını, Ömer Faruk Kavurmacı'nın Ahmet Sait Kavurmacı'nın gittiği sohbetlere toplantılara katılmadığını ifade etti.

Duruşma, yarına ertelendi.
Anadolu Ajansı
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