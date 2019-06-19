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Anadolu Üniversitesinden Balkanlar'da dijital eğitim açılımı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Açıköğretim Sistemi dijital eğitim platformu tanıtıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: Dijital eğitim platformu akredite olmuş bir sistemdir. Bosna Hersek merkezli olmak üzere Balkanlar ofisimizi açtık ve buradan dijital eğitim platformu sunacağız
 19 Haziran 2019 13:14
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Anadolu Üniversitesinden Balkanlar'da dijital eğitim açılımı

Anadolu Üniversitesince Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlatılan Açıköğretim Sistemi dijital eğitim platformu tanıtıldı.

Başkent'teki bir otelde düzenlenen tanıtım programına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesinin son derece etkin ve güçlü bir kurum olduğunu belirterek, "Günümüzde bir ülkenin kalkınma ve refahı kaliteli insan kaynağıyla mümkündür. Böyle bir insan kaynağına sahip olmak da hiç şüphesiz eğitimden geçer." dedi.

Yeni teknolojilerin insanlık için yeni bir çağ oluşturduğunu söyleyen Koç, "Türkiye de eğitim altyapısını güçlendirmek ve eğitim modellerini revize etmek suretiyle elbette dijital yarışın içindedir ancak biz bu tip yarışları çekişme alanı olarak değil iş birliği gerektiren pozitif çalışmalar olarak görmekteyiz. Kendi birikim ve tecrübelerini paylaşmak ülkemizin geleneksel yaklaşımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, Anadolu Üniversitesinin kendi birikimini Bosna Hersek ve Balkanlar ile paylaştığını dile getirerek, projenin bölgede faaliyete geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

- "Dijital eğitim platformu akredite olmuş bir sistemdir"

Prof. Dr. Çomaklı da Anadolu Üniversitesinin bir milyon 110 bin aktif öğrencisiyle dünyada önemli bir konumda yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin yurt dışında ulaşabildiği her alanda eğitim verme kabiliyetini ifade ediyoruz. Her yere eğitim götürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Balkanlar'ın tarihi açıdan Türkiye'nin gönülden bağlı olduğu bir coğrafya olduğunu anımsatan Çomaklı, "Dijital eğitim platformu akredite olmuş bir sistemdir. Bosna Hersek merkezli olmak üzere Balkanlar ofisimizi açtık ve buradan dijital eğitim platformu sunacağız. Amacımız hem çalışıp hem de okumak isteyen, evinden dijital eğitim almak isteyen veya ikinci üniversite okumak isteyenlere imkan sağlamak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Balkanlar Temsilciliği Müdürü İslam Zukan ise Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim programıyla dünya genelinde 3 milyon öğrenciye eğitim verdiğine işaret ederek, "Bu programlar çalışma hayatına devam ettiği halde eğitime devam etmek isteyen vatandaşlara büyük olanaklar sağlamaktadır." dedi.

Bu arada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde, kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemeleri kullanılıyor.
Anadolu Ajansı
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