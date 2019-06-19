1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kendi ürettikleri uçakla mezuniyete geldiler

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Mezuniyet törenine 2 öğrenci kendi ürettikleri 'model uçak' ile gelirken, diğer öğrenciler büyük heyecan yaşadı
 19 Haziran 2019 13:34
Yazdır
Kendi ürettikleri uçakla mezuniyete geldiler

MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2018-20019 dönemi mezunları törenle diplomalarını aldı. Bu yılki törene öğrencilerin ürettiği 'model uçak' damga vurdu. Okulun öğrencileri tarafından 2.5 ay gibi kısa bir sürede üretilen model uçak, büyük ilgi gördü. Öğrencilerden ikisi mezuniyet törenine ürettikleri uçakla gelirken, törene katılanlar büyük heyecan yaşadı. Mezun olan diğer öğrenciler ve MTOSB Başkan Sabri Tekli, öğrencileri alkışlarla karşılarken, model uçak herkesten tam not aldı. Tören öncesi konuşan Başkan Sabri Tekli, uçağın çok güzel bir hikayesi olduğunu dile getirdi. Uçaktan dolayı öğrencilere çok şey borçlandığını söyleyen Tekli, "Sene başında öğrenci konseyi ile yaptığımız toplantıda uçak yapalım fikri çıktı. Ardından uçağın merkezi olan Eskişehir'e çocuklarımız ve öğretmenlerimizle gittik. Orada birçok ziyarette ve incelemelerde bulunduk, bilgiler aldık. Mersin'e geldik ve hemen çalışmalara başladık. Bu uçak tamamen öğrencilerin elinden çıktı. Uçak yapımında kaynak yapan, aletleri kullanan kız öğrencilerimiz de vardı. Önemli olan bunu harekete geçirebilmekti. Işık, ses, pervane sistemi derken uçağı bu hale getirmeyi başardık" dedi.

Liselerinde okuyan 2 öğrencinin geçtiğimiz hafta kendisini ziyaret ettiğini kaydeden Tekli, "Öğrencilerimizden biri, üniversitede uçakların dikey kalkışı ve inişi üzerine çalışma yaptığını söyledi. Bizde bu fikri benimsedik. Öğrencimizden bayağı bilgiler aldık. Eğer onu geliştirebilirsek, uçağı piste ihtiyaç olmadan istediğimiz yere indirip, kaldırabileceğiz. Uçak yapımındaki çocuklarımızın sadece yapım aşamalarını öğrenmeleri bile bize büyük bir keyif verdi. Eğitimi keyifli hale getiriyoruz. Öğrencilerimizin isteği, hevesleri doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İmkanlarımız olduğu sürece, hatta olmasa da biz yapıyoruz"

Bu tür çalışmaların bir kişinin demesiyle olmadığının altını çizen Tekli, "Önümüzdeki süreç için yine hep birlikte çalışmalar yapacağız. Onlar ne istiyorsa, onların istekleri doğrultusunda hareket etmemiz daha mantıklı oluyor. İnanın onların mutluluğu bizlere çok güzel yansıyor. Örnek, model olmak istiyoruz. Öğrencilerimiz bunu üreterek müthiş bir şey başardılar. Bunu çok kısa sürede yaptılar. Biz gerçekten üreten bir ülkenin evlatları olarak, imkanlarımız olduğu sürece, hatta imkan olmasa da yapıyoruz. Bizi kimse durduramaz, tutamaz. Ülke olarak kimse karşımıza çıkamaz. Biz öyle bir ülkenin evlatlarıyız. Gurur duyuyoruz ülkemizle. Burada yaptığımız her şey ülkemiz, geleceğimiz için. Öğrencilerimizin çok ciddi projelere imza atacaklarını biliyorum. Biz bunun gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Uçak üretiminde bulunan ve şu anda uçağın kaptanlığını yapan makine öğrencisi Ali Büyükçelebi ise bu fikrin sene başında bir toplantıda sohbet sırasında ortaya çıktığını söyledi. MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin küçüklükten beri uçaklara ilgisi olduğunu öğrendiklerini belirten Büyükçelebi, "Bizim de okulda bir proje ekibimiz var. Başkanımızın uçaklara ilgisini olduğunu duyduktan sonra çalışmalara başladık. Önce bu işin en çok yoğun olduğu yer olan Eskişehir'e bir gezi düzenledik. Gezide uçak yapımı ile ilgili birçok bilgi topladık. Geldikten sonrada çizimini yaptık. Ardından burada bir fabrika ile anlaşma yaptık ve yapımına başladık. Elimizdeki resimlerle imalata başladık. İmalatta bire bir emeğimiz var. Kullandığımız ürünlerin yüzde 90'ı yerli. Zaten bu uçağın büyük bir bölümünde kendi el emeğimiz var. Özellikle şase, kaporta ve boya kısmında. Sadece bir kaç otomasyon işlerimiz oldu. Bu konuda da yeteri kadar uzman olmadığımız için destek aldığımız yerler oldu" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz bunu uçurmak"

Şu anda uçağın yürür bir durumda olduğunu vurgulayan Büyükçelebi, "Hareket ettirebiliyor, uçağı yerde şu anda istediğimiz hızda ve devirde sürebiliyoruz. Aslında bu projede şunu gördük. İmkan verildikçe bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. İnsan kafasına koyduktan sonra herşeyi yapabilir. Bundan sonraki hedefimiz de uçak adına yakışan uçmaktır. Bu yüzden bunu uçurmayı düşünüyoruz" dedi.

Makine öğretmeni Hümeyra Esin Demirsoy da uçak projesine 10 öğrencinin aktif katıldığını, toplamda 30 öğrencinin uçak yapımında emeği olduğunu söyledi. 4 aylık proje ve 2.5 aylık yapım aşamasıyla bu uçağı ürettiklerini kaydeden Demirsoy, amaçlarının öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri olduğunu dile getirdi.

Mezuniyet törenine MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin yanı sıra Başkan Vekili Orhan Kahveci, yönetim kurulu üyeleri Güral Savaştürk ve Halit Altun, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, çok sayıda sanayici, öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı.


Kendi ürettikleri uçakla mezuniyete geldiler
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Üniversitesinden Balkanlar'da dijital eğitim açılımı
19 Haziran 2019 13:14		 Edirne'de özel okula haciz geldi
18 Haziran 2019 20:53
Mali durumu kötüleşen özel okulun öğretmen ve velileri bekleyişte
18 Haziran 2019 16:55		 Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor
17 Haziran 2019 23:46
Liseli öğrenciler ekti, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü
17 Haziran 2019 21:51		 Bu okuldan mezun olan üniversiteliler işsiz kalmıyor
17 Haziran 2019 19:19
Liselilerden su tasarrufu sağlayan lavabo sistemi
17 Haziran 2019 18:43		 İmam hatipte Rusça eğitim imkanı
15 Haziran 2019 23:23
Fabrika gibi okulun cirosu 500 bin lira!
15 Haziran 2019 16:06		 Şehit Aybüke öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni
14 Haziran 2019 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:41 - 38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı14:37 - Kocaeli TEM'de zincirleme kaza trafik durdu14:34 - Türk-İş zam talebini Bakan Selçuk'a sundu14:30 - Naksan TMSF yönetiminde büyüyor14:25 - Merkez Bankası'ndan yapısal adımlara devam mesajı14:22 - Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi14:15 - Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi14:11 - Baransu'nun 'devletin gizli belgelerini ifşa etme' davasında mütalaa istendi14:10 - Pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gidecek14:10 - 'Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var'
14:07 - 'Moderatör görüşsün dedik ama sadece İmamoğlu ile görüşmüş'14:06 - Yerli 5G altyapısıyla ilk iletişim gerçekleştirildi14:03 - Polisler, TCDD'den indirim istiyor13:56 - Sıcak havalarda pet şişe uyarısı13:51 - Çöpten çıkan mutluluk13:48 - Meteoroloji Kocaeli ve Yalova için uyardı13:46 - Türk polisi, 12 ton uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı13:38 - Bem-Bir-Sen: 7 bin üye istifa ettirildi, 55 kişi işten çıkarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
Terfi eden hakim savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
YKS tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldırım'dan yanıt
FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?
İstihdam fazlası TRT personeli için düzenleme
3 askerin şehit olduğu 'dost ateşi'ne adli soruşturma
4 sayılı CBK'da 14 maddelik değişiklik yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Coca Cola 2
Kendine dönüş 2
sözlükte gün yapmaya karar vermek 1
külahıma anlat 1
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
eti gong pops 1
18.06.2019 sayıştay açıklaması 1
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 3
Para Avcısı 1
meze 4
SON İLANLAR
Türk-Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tekirdağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Lapseki Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Tarım ve Orman Müd. Enelli İşçi Alım İlanı
Isparta Sütçüler Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam