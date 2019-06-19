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'Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var. Bunun en somut göstergesini şu an Doğu Akdeniz'de de görüyoruz
 19 Haziran 2019 14:10
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'Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var. Bunun en somut göstergesini şu an Doğu Akdeniz'de de görüyoruz." dedi.

Oktay, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti. Birlik Vakfı'na gelişinde Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı tarafından karşılanan Oktay, vakıf üyeleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette yaptığı konuşmada, vefat eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.

Mursi'nin vefatına ilişkin Oktay, "Sanki aniden bir şey oldu gibi gösterilen olay 'geliyorum' diye diye geldi. Kendi oğlu da dahil, babasının ne kadar rahatsız olduğunu, şeker hastalığının ileri aşamaya geldiğini, içeride kalma şartlarının ağır olması nedeniyle sağlık şartlarının bunu kaldıramadığını defalarca ifade etmelerine rağmen ne yazık ki seslerini duyuramadılar. Zaten sesini duymak isteyen de yoktu. Sesini kesmek isteyen birileri vardı. Muhammed Mursi belki sadece Mısır içinde bir figür gibi gözüküyor ama herkes için bir bayrak ve sembole dönüşmüş durumda." diye konuştu.

Oktay, Mısır'da yaşananları, farklı zamanlarda, farklı ton, şekil ve kelimelerle Türkiye'ye hatırlatmak isteyenler olduğunu belirterek, bugünlerde birlik ve dayanışmaya dünden çok daha fazla ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

- Doğu Akdeniz

"Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var. Bunun en somut göstergesini şu an Doğu Akdeniz'de de görüyoruz. Adım adım etrafı sarılan bir bölgeden bahsediyoruz." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"'Doğal gazı, petrolü, doğal kaynakları olmayan bir ülkeyiz, tırnaklarımızla kazıyarak geldik bugünlere' diye övünürdük. Bölgemizde doğal kaynaklar keşfedildi. O da sıkıntılı bir bölgede keşfedildi. Doğal kaynakların olduğu bölgede sıkıntı bitmiyor. Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5'ten büyüktür' dediği konu işte burada. Bu beşin içindeki bazıları ısrarla 'Varsa benimdir, benden geri kalan olursa sizindir, onu da siz paylaşabilirsiniz' diyor. Şimdi bunun mücadelesi başladı. Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki haklarını sonuna kadar savunacağız. Buradan da güçlenerek çıkacağız. Asla bunu kabul edemeyiz. Biz bugüne kadar geldiysek bu kendiliğinden olmadı. Savunma sanayisindeki gelişmeler, ilerlemeler yaşanmamış olsaydı bize nefes aldırmazlardı."

- İstanbul seçimi

Oktay, 23 Haziran seçimleri için kalan 4 günlük sürenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şahıslara kırgınlıkların olabileceğini ancak davaya küsülemeyeceğini ifade ettiğini anımsatan Oktay, "Çözüm bekleyen sorunlarımız mutlaka var. Bugün konuşacağımız konu kırgınlıklar değil. Pazar gününe kadar her bir kardeşimize ulaşmalı, bu seçimin önemini anlatmalıyız. Her bir dakikamızı değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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