Türk-İş zam teklifini Bakan Selçuk'a sundu
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu
|19 Haziran 2019 14:34
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