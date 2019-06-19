1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli TEM'de zincirleme kaza trafik durdu

Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası rampasında 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
 19 Haziran 2019 14:37
Yazdır
Kocaeli TEM'de zincirleme kaza trafik durdu

Kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 03 SG 289 plakalı minibüs, 34 RZ 3159 plakalı otomobil ve 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında kaldı. 1 kişinin yaralandığı kazada yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralan şahsı ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlardan yara almadan kurtulan diğer şahıslar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yolda oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde duran trafikte kalan araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk görünüyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti
19 Haziran 2019 16:04		 Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi
19 Haziran 2019 14:15
Sıcak havalarda pet şişe uyarısı
19 Haziran 2019 13:56		 Çöpten çıkan mutluluk
19 Haziran 2019 13:51
Meteoroloji Kocaeli ve Yalova için uyardı
19 Haziran 2019 13:48		 Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan sorumlu
19 Haziran 2019 13:08
AB mahkemesinden 'Adidas' kararı
19 Haziran 2019 13:03		 Haziranda yağışlarda rekor artış
19 Haziran 2019 13:00
Raylı sistem inşasında dünyada bir numara olan ilimiz
19 Haziran 2019 12:43		 Hasta ve yaralı atları yaşama döndüren merkez
19 Haziran 2019 12:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:15 - Şehidin ismi okulda yaşatılacak16:12 - 'Bizim çıtamız Paris, New York, Londra'16:10 - 'TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun'16:07 - İmamoğlu, TV programlarına artık çıkmayacak16:04 - Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti16:00 - 'Elhamdülillah örgütün bedduasını aldık'15:42 - Konya'da FETÖ'den 63 şüpheliden 8'i daha gözaltına alındı15:39 - Dolar, Fed öncesi hareketli15:29 - Kastamonu'daki FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis15:21 - Dışişleri'nden BM'nin 'Kaşıkçı' kararına destek
15:18 - YHT hattı tek hattan ulaşıma açıldı15:15 - Mısır makamları Mursi'nin taziye merasimine izin vermedi15:14 - Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi15:13 - Bursa'nın tüm plajları 'yüzülebilir' çıktı15:12 - FETÖ'den ayrılmak isteyen subaya 'şefkat tokadı' tehdidi15:09 - Jandarma: Askere dayak atıldığı iddiası gerçek dışı15:07 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 eski akademisyene gözaltı15:05 - Yayaya yol verene teşekkür, vermeyene ceza gönderiyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
YKS tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
Terfi eden hakim savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?
Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldırım'dan yanıt
İstihdam fazlası TRT personeli için düzenleme
3 askerin şehit olduğu 'dost ateşi'ne adli soruşturma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi maması 1
her tarafının döküldüğünü hissetmek 4
feyzullah eti 2
Çatalla çorba içmek 1
Kendine dönüş 3
32.000 lirayı havaya saçan adam 2
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 4
Hüsn-i kuruntu 1
şebnem bursalı 1
not istemek 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tekirdağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Lapseki Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Tarım ve Orman Müd. Enelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam