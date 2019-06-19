38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
|19 Haziran 2019 14:41
|Yazdır
Yüksek Lisans vedoktora ilanları yıl içinde 2 ayrı dönem halinde yayımlanıyor.
Bunlar Bahar ve Güz dönemleri şeklinde oluyor.
Güz dönemi için üniversiteler ilanları yayımlamaya başladı. Şimdiye kadar 38 devlet üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanlarını yayımladı.
Yayımlanan ilanlar için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|YKS tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
19 Haziran 2019 11:17
|Uzmanlardan telefon ve tablet uyarısı
18 Haziran 2019 11:01
|En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı
18 Haziran 2019 10:44
|YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
18 Haziran 2019 10:16
|Öğretmenlerinin peşinden 1600 km'lik okul tayini!
18 Haziran 2019 08:35
|TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında
17 Haziran 2019 11:01
|YKS'de matematik testinden bir soru iptal edildi
16 Haziran 2019 20:56
|'TYT sorularına kıyasla tartışmaya açık soru yoktu'
16 Haziran 2019 20:19
|YKS soru ve cevapları yayımlandı
16 Haziran 2019 20:14
|AYT yorumu: Üçgenlerden soru sorulmaması şaşırtıcı oldu
16 Haziran 2019 16:57