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38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
 19 Haziran 2019 14:41
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38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

Yüksek Lisans vedoktora ilanları yıl içinde 2 ayrı dönem halinde yayımlanıyor.

Bunlar Bahar ve Güz dönemleri şeklinde oluyor.

Güz dönemi için üniversiteler ilanları yayımlamaya başladı. Şimdiye kadar 38 devlet üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanlarını yayımladı.

Yayımlanan ilanlar için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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