Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
|19 Haziran 2019 15:00
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