Yayaya yol verene teşekkür, vermeyene ceza gönderiyorlar

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri "Bu yolda hep birlikte" sloganı ile MOBESE tarafından incelenen yaya öncelikli yollarda yayaya yol veren sürücülere teşekkür belgesi vermeyenlere ise ceza tutanağı gönderiyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 101 kamera ile yaya öncelikli yollar üç trafik polisi tarafından tarafından takip edilerek yayalara yol veren ve vermeyen sürücüler tespit ediliyor.

Görüntülerde kural ihlali yapan sürücülere ceza tutanağı gönderilirken, yayalara yol veren sürücülerin adreslerine ise Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından teşekkür mektubu gönderiliyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Muğla Emniyet Müdürlüğü Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon (MOBESE) Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile kentte sürücülere bilgilendirdiklerini ve önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında yayalara yol vermeyen sürücülerin MOBESE'de görevli polisler tarafından tutanakla belirlendiğini belirten Tosun, "2018'de 40 bin görüntü incelemesini yaptık. 3 bin 200 trafik ihlal tespiti yaparak tutanak tanzim ettik. 2019 yılında da bugüne kadar 18 bin görüntü izleyerek 865 trafik ihlal kuralı tespit ettik." dedi.

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" projesi kapsamında Muğla ve ilçelerinde halkı bilinçlendirmek için yüz yüze, araçları durdurarak bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını anlatan Tosun, okullarda ve sivil toplum kuruluşları ile olan toplantılarda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Kent merkezinin MOBESE sistemindeki 101 kamera ile izlediğini vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"MOBESE'de üç personelimizi görevlendirerek kural ihlallerini tespit edip bunların içinde yayaya yol vermeyen araçları belirledik. Bunun yanı sıra kırmızı ışık ihlali, emniyet kemerinin kullanımı, cep telefonu kullanımı, bu yönlerdeki kural ihlalleri araçlarını tespit etmeye çalıştık. Yayaya yol veren, trafik kurallarına uyan sürücülerimizi de tespit ederek Emniyet Müdürlüğü olarak bunlara teşekkür mektubu yazdık. Biz bir kazayı önlemenin, bir canı kurtarmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunun bilinci içinde çalışıyoruz. Bu yolda hep beraberiz. Her geçen gün yukarı doğru bir ivme kazandık ve devam ediyoruz. Bununla da mutluyuz."

Tosun, çalışmaların duyulmasının ardından sürücülerin yayalara yol verme ve kurallara uyma konusunda daha dikkatli davranmaya başladıklarını ifade etti.