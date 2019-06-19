Jandarma: Askere dayak atıldığı iddiası gerçek dışı

Jandarma Genel Komutanlığından, bir askere dayak atıldığına ve kötü muamele yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, bir jandarma erinin görevli olduğu birlikteki üst devrelerinden ve komutanlarından kötü muamele gördüğüne ilişkin "Askere Dayak İddiasına Soruşturma", "Kışlada Feci Dayak" ve benzeri başlıklarla haberler yer aldığı anımsatıldı.

ÇARŞIYA ÇIKAN ASKER ALKOL ALMIŞ

Açıklamada, haberlerde adı geçen erin, çarşı izninde iki arkadaşıyla alkol aldığı ve saat 17.00 sıralarında birliğine alkollü olarak dönüş yaptığı, nizamiyedeki kontrol esnasında durumun nöbetçi personel tarafından fark edilmesi üzerine gerekli disiplin işlemlerinin başlatıldığı ve bu kapsamda hastanede yapılan alkol muayenesinde 1,36 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

KÜFÜR EDİP, ERİ DARP ETMİŞ

Alkol muayenesi sonrası birliğine getirilen erlerin kontrollü olarak koğuşlara götürüldüğü esnada adı geçen erin, diğer erbaş ve erlere küfür ederek, kendisini duvara ve dolaplara vurmak suretiyle kendisine zarar vermeye başladığı dile getirilen açıklamada, nöbetçi heyeti tarafından derhal olaya müdahale edildiği ve sinir krizi geçirdiği değerlendirilen alkollü erin tekrar hastaneye sevk edilerek yedi gün istirahat verildiği bildirildi.

Açıklamada, erin hastanedeki muayenesinden sonra tekrar birliğine dönüşünde, diğer erbaş ve erlerin yemekhanede olduğu esnada aniden yemekhaneye girerek bir eri yumrukla darbettiği, olayın büyümemesi için nöbetçi heyeti ve diğer erbaş ile erlerin müdahale ettiği sırada, kendisini ayırmaya çalışan başka bir ere hakaret içeren sözler sarf ettiği belirtildi.

Bunun üzerine bu iki er arasında da arbede yaşandığı aktarılan açıklamada, olayın yatıştırılmasını müteakip, adı geçen erin sıhhi iznini geçirmesi için rütbeli personel nezaretinde otobüs terminaline götürüldüğü, otobüsle gitmek istemediğini ve ailesinin kendisini alacağını beyan etmesi üzerine kendi isteğiyle şehir merkezine bırakıldığı, daha sonra ailesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayette bulunması üzerine adli tahkikat başlatıldığının öğrenildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu olayla ilgili erin görevli olduğu birlik komutanlığınca başlatılan disiplin soruşturması ve ilgili makamlarca başlatılan adli tahkikatın devam ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Sonuç olarak, yukarıda anlatılan olayların şüphelisi durumunda olan bir erin, kendisini mağdur gösteren yanlı iddialarına ve suçlamalarına yer verilerek yapılan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, basın yoluyla kamuoyu baskısı oluşturarak ve kendisini mağdur göstererek olaya karışanlar hakkında objektif bir şekilde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasını etkilemeyi amaçladığı, bu hususun her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği kanun ordusu Jandarma Teşkilatı ve personeline yönelik haksız ve olumsuz algı yarattığı değerlendirilmektedir."