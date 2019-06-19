FETÖ'den ayrılmak isteyen subaya 'şefkat tokadı' tehdidi

Kütahya'da, eski tugay komutanının yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında tanık olarak ifade veren meslekten ihraç edilmiş üsteğmen O.K, örgütten ayrılmak istediğinde "mahrem imam" tarafından "şefkat tokadı" ile tehdit edildiğini ve bir ay sonra istemediği göreve alınarak cezalandırıldığını belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Başoğlu ile avukatı katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren tanıklardan, örgüt üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edilen eski piyade üsteğmen O.K. şunları anlattı:

"Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamam devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığım için tutuksuz yargılanıyorum. Örgütle ilk 2007'de tanıştım. O günden sonraki süreçte benimle bir mahrem imam ilgileniyordu. 2012'de Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına tayinim çıktı. 2013'te annemle yaşadığım eve gelen mahrem imama örgütten ayrılmak istediğimi söyledim ancak o bunun mümkün olamayacağını ve 'şefkat tokadı' ile cezalandırılabileceğimi söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrıldı. Yaklaşık bir ay sonra da istemediğim bir göreve verildim. Görevlendirme yazımda, İstanbul'da havalimanına giderek darbe girişimi içinde bulunan ve şu anda tutuklu olan eski albay Yusuf Özdemir'in ve Başoğlu'nun imzaları var. Örgütten ayrıldığım için cezalandırılmış olabileceğimi düşünüyorum."

O.K, 15 Temmuz 2016 akşamı kışlada görevli olduğunu ancak tugayda herhangi hareket yaşanmadığını, aksine darbe girişimine karşı tedbirler alındığını belirtti.

Tanık Yüzbaşı K.Ö. ise Başoğlu'nun talimatıyla, personel amiri olarak görev yaptığı darbe girişimi akşamında tugayda bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerin artırıldığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Temmuz 2016 sabahı ifadesi alınan Başoğlu, bir hafta sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra da kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı. Başoğlu'nun, darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak isminin geçtiği iddia ediliyor.