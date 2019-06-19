1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den ayrılmak isteyen subaya 'şefkat tokadı' tehdidi

Darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı öne sürülen eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu, yeniden hakim karşısına çıktı
 19 Haziran 2019 15:12
Yazdır
FETÖ'den ayrılmak isteyen subaya 'şefkat tokadı' tehdidi

Kütahya'da, eski tugay komutanının yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında tanık olarak ifade veren meslekten ihraç edilmiş üsteğmen O.K, örgütten ayrılmak istediğinde "mahrem imam" tarafından "şefkat tokadı" ile tehdit edildiğini ve bir ay sonra istemediği göreve alınarak cezalandırıldığını belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Başoğlu ile avukatı katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren tanıklardan, örgüt üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edilen eski piyade üsteğmen O.K. şunları anlattı:

"Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamam devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığım için tutuksuz yargılanıyorum. Örgütle ilk 2007'de tanıştım. O günden sonraki süreçte benimle bir mahrem imam ilgileniyordu. 2012'de Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına tayinim çıktı. 2013'te annemle yaşadığım eve gelen mahrem imama örgütten ayrılmak istediğimi söyledim ancak o bunun mümkün olamayacağını ve 'şefkat tokadı' ile cezalandırılabileceğimi söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrıldı. Yaklaşık bir ay sonra da istemediğim bir göreve verildim. Görevlendirme yazımda, İstanbul'da havalimanına giderek darbe girişimi içinde bulunan ve şu anda tutuklu olan eski albay Yusuf Özdemir'in ve Başoğlu'nun imzaları var. Örgütten ayrıldığım için cezalandırılmış olabileceğimi düşünüyorum."

O.K, 15 Temmuz 2016 akşamı kışlada görevli olduğunu ancak tugayda herhangi hareket yaşanmadığını, aksine darbe girişimine karşı tedbirler alındığını belirtti.

Tanık Yüzbaşı K.Ö. ise Başoğlu'nun talimatıyla, personel amiri olarak görev yaptığı darbe girişimi akşamında tugayda bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerin artırıldığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Temmuz 2016 sabahı ifadesi alınan Başoğlu, bir hafta sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra da kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı. Başoğlu'nun, darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak isminin geçtiği iddia ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'daki FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
19 Haziran 2019 15:29		 Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 eski akademisyene gözaltı
19 Haziran 2019 15:07
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2019 15:00		 Karabük'te FETÖ şüphelisi yakalandı
19 Haziran 2019 14:57
Manisa'daki FETÖ operasyonunda 1 gözaltı
19 Haziran 2019 14:47		 Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2019 14:22
Baransu'nun 'devletin gizli belgelerini ifşa etme' davasında mütalaa istendi
19 Haziran 2019 14:11		 Adana'daki FETÖ davasında 1 eski astsubaya tahliye
19 Haziran 2019 13:25
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında tanıklar dinleniyor
19 Haziran 2019 13:06		 Balıkesir'de FETÖ ve DHKP-C operasyonunda 4 gözaltı
19 Haziran 2019 12:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:15 - Şehidin ismi okulda yaşatılacak16:12 - 'Bizim çıtamız Paris, New York, Londra'16:10 - 'TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun'16:07 - İmamoğlu, TV programlarına artık çıkmayacak16:04 - Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti16:00 - 'Elhamdülillah örgütün bedduasını aldık'15:42 - Konya'da FETÖ'den 63 şüpheliden 8'i daha gözaltına alındı15:39 - Dolar, Fed öncesi hareketli15:29 - Kastamonu'daki FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis15:21 - Dışişleri'nden BM'nin 'Kaşıkçı' kararına destek
15:18 - YHT hattı tek hattan ulaşıma açıldı15:15 - Mısır makamları Mursi'nin taziye merasimine izin vermedi15:14 - Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi15:13 - Bursa'nın tüm plajları 'yüzülebilir' çıktı15:12 - FETÖ'den ayrılmak isteyen subaya 'şefkat tokadı' tehdidi15:09 - Jandarma: Askere dayak atıldığı iddiası gerçek dışı15:07 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 eski akademisyene gözaltı15:05 - Yayaya yol verene teşekkür, vermeyene ceza gönderiyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
YKS tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
Terfi eden hakim savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?
Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldırım'dan yanıt
İstihdam fazlası TRT personeli için düzenleme
3 askerin şehit olduğu 'dost ateşi'ne adli soruşturma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hileli zar 5
marko guduric 1
odun erkekler 4
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 2
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 4
ekrem imamoğlu 3
feyzullah eti 2
Ahahahahah 1
diyet 1
cama resim çizmek 5
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tekirdağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Lapseki Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Tarım ve Orman Müd. Enelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam