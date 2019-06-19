Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
|19 Haziran 2019 15:14
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Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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