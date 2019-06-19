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'Elhamdülillah örgütün bedduasını aldık'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: FETÖ ile mücadelede hamdolsun örgütün elebaşının şefaatine değil bedduasına mazhar olduk. Bir terör örgütünün liderinden elbette güzel söz işitmek bize yakışmazdı. Biz şefaatlerini değil, beddualarını aldık"
 19 Haziran 2019 16:00
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'Elhamdülillah örgütün bedduasını aldık'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "FETÖ ile mücadelede hamdolsun örgütün elebaşının şefaatine değil bedduasına mazhar olduk. Bir terör örgütünün liderinden elbette güzel söz işitmek bize yakışmazdı. Biz şefaatlerini değil, beddualarını aldık." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müserref Pervin Tuba Durgut, "Dünya Çevre Günü", MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Gaziantep'in Sorunları" ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel "Saglık Alanında Yasanan Sorunlara" ilişkin gündem dışı söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Milletvekillerinin ardından yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketi nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin kaybolduğunu anımsattı. Türkkan, kaybolan vatandaşların biran önce bulunması temennisinde bulunarak, "Akıl ve bilim dışına çıkıldıkça bu olaylar devam edecektir. Dere yatağına evler yapılmıştır. Plansız yapılaşmalar ivedilikle durdurulmalıdır." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yurdun değişik yerlerinde aşırı yağışlar nedeniyle bazı vatandaşların hayatını kaybettiğini ve maddi hasarlar meydana geldiğini söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa dileyen Akçay, "Yağışların afete dönüşmemesi için şehir planlamasının çok büyük önemi var. Böyle olayların yeniden yaşanmaması için biran önce gerekli önlemlerin alınması gerekir." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Araklı'da yaşanan sel felaketine işaret ederek, iktidarın dere yataklarında yerleşime izin verdiğini ve HES projeleriyle doğaya zarar verdiğini savundu.

- "Bu kaderin değil, ihmalin sonucudur"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Bu kaderin değil, ihmalin sonucudur. İhmaller zinciri sonucu işlenmiş cinayettir. Bu tür felaketleri engellemek, vatandaşlarımızın göz göre göre ölmelerini önlemek için yapılacak şey gereken tedbirlerin alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi parti ve liderlerine eleştiri yapılırken dikkatli davranılmasını isteyen Özkoç, "Eğer sizin lideriniz, FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz ve örgüt mensubu Adil Öksöz'ün elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkmasını izliyorsa, CHP'ye değil yere bakacaksınız, yüzünüz kızaracak. Eğer lideriniz milli irade ile seçilmiş Başbakanı görevden alıyorsa CHP'yi eleştirirken dikkatli olacaksınız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Araklı'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Araklı Kaymakamlığında kriz masasının kurulduğunu ve 281 kişilik bir ekiple arama ve kurtarma çalışmalarının tam donanımlı bir şeklide devam ettiğine dikkati çekti.

Vatandaşların AK Parti'nin icraatlarını her dönemde değerlendirerek not verdiğini vurgulayan Özkan, "Halkımız tüm seçimlerde hükümetimize yeniden yetki vermiştir. Özellikle terörle mücadelede ortaya koymuş olduğumuz başarı, terör örgütlerinin davamıza karışı olan düşmanlığını tetiklemişken vatandaşlarımızın da takdirini kazanmıştır. FETÖ ile mücadelede hamdolsun örgütün elebaşının şefaatine değil bedduasına mazhar olduk. Bir terör örgütünü liderinden elbette güzel söz işitmek bize yakışmazdı. Biz şefaatlerini değil, beddualarını aldık."

Özkan, Askeralma Kanunun Teklifi görüşmelerinin yarın da devam edeceğini belirterek, uzlaşıyla yasayı hayata geçirecekelerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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