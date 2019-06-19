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Kayıp gencin videosu çıktı, şoför ile muavin tutuklandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 5 gün önce kaybolan gencin, yoldan geçen bir yolcu otobüsünün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düştüğü belirlendi- Yolcunun görüntüleri teslim ettiği savcılığın talimatı üzerine otobüsün 2 şoförü ve 1 muavini gözaltına alındı
 19 Haziran 2019 16:39
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Kayıp gencin videosu çıktı, şoför ile muavin tutuklandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 5 gün önce kaybolan gencin, yoldan geçen bir yolcu otobüsünün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düştüğünün belirlenmesi üzerine otobüsün 2 şoförü ile bir muavini gözaltına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde oturan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için Munzur Vadisi'ne götürmesinin ardından kaybolması üzerine ekiplerce bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma başta olmak üzere Tunceli ve Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlükleri görevlileri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerce sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar Eroğlu'na ulaşılamadı.

Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkası ise Munzur Çayı yakınında bulundu. Aynı bölgedeki taşlarda kan izlerine de rastlanması üzerine arama çalışmaları çayın bu kesiminde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmalarının yanı sıra Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyu adli yönden takip ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Eroğlu'nun kaybolduğu tarihte bir yolcu otobüsünün Ovacık ilçesinden Munzur Çayı kenarındaki yolu kullanarak İstanbul'a gittiği belirlendi.

Aynı tarihte bu otobüste yer alan bir yolcu, olay günü cep telefonu ile çektiği görüntüleri daha sonra incelediğinde görüntülere Eroğlu'nun kaybolmadan önceki son anlarının da yansıdığını fark edip bu görüntüleri Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırdı.

Savcılıkta görüntülerin incelenmesi sonucu Eroğlu'nun olay günü yol kenarında iken, yoldan geçen otobüsün arızalanıp açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü anlaşıldı.

Eroğlu'nun kısa süreliğine kameraya takıldığı ve ardından da ses geldiği duyulan görüntülerden yola çıkan savcılığın talimatı üzerine söz konusu otobüsün olay günü araçta yer alan 2 şoförü ve bir muavini gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Munzur Çayı kıyısında rastlanılan kan örneklerinden ve Eroğlu'nun babası ve kardeşlerinden numune alınıp çay kıyısındaki kan örneklerinin Eroğlu'na ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eroğlu'nu bulmak için gerçekleştirilen arama çalışmaları gencin kaybolduğu bölge başta olmak üzere çay ve çevresinde sürdürülüyor.


Kayıp gencin son anları cep telefonu kamerasında
Anadolu Ajansı
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