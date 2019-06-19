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Mezuniyet için hazırlanan sahne çöktü

Karabük Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü
 19 Haziran 2019 16:42
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Mezuniyet için hazırlanan sahne çöktü

- Karabük Üniversitesinin (KBÜ) stadında kurulan platformun sağanak ve fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, KBÜ Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda akşam yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platform, sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir anda çöktü.

Bu sırada platformun altında kalan 2 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kişilere, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yenişehir ve 100. Yıl mahallerinde de sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, trafikte araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Anadolu Ajansı
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