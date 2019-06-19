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Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın terör suçlarından yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına hükmedildi- Davanın duruşmasının görülmesine 16 ve 17 Temmuz'da devam edilecek
 19 Haziran 2019 16:51
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Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması içi söz verilen Demirtaş, 2012'de Bingöl'de yaptığı konuşması sonrası "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan ve iddianame ile birleştirilen 23 nolu fezleke hakkında beyanda bulunacağını bildirdi.

Konuşmasında "Kürdistan" ifadesini kullanması ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atılması gerekçesiyle suçlandığını belirten Demirtaş, fezlekeyi hazırlayan savcı hakkında ilerleyen süreçte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında işlem yapıldığını söyledi.

Demirtaş, söz konusu konuşmasında, FETÖ elebaşını eleştiren sözlerinin de yer aldığını, savcının bu yüzden konuşma içeriğinin tamamının yer almadığı bir fezleke ile kendisine "kumpas" niteliğinde bir suçlama yönelttiğini ileri sürdü.

"Kürdistan" sözcüğünü kendi partisi dışındaki bazı siyasilerin de kullandığını hatırlatan Demirtaş, "Türkiye'nin bir bölgesinin adını söylemekle Türkiye bölünsün filan demiyoruz." diye konuştu.

- Ara karar

Demirtaş'ın savunmasının ardından duruşma savcısından görüşü soruldu.

Savcı, mevcut delil durumu ve Demirtaş'ın henüz savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakere arasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 15 ve 19'uncu fezlekeler hakkında ek bilirkişi raporu alınması talebinin kabulüne, sanık Demirtaş'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Davanın duruşmasının görülmesine 16 ve 17 Temmuz'da devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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