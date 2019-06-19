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Bolu'da sağanak nedeniyle taşan dere kara yolunu kapladı

Sağanağın ardından D-100 kara yolu Rüzgarlar mevkisi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
 19 Haziran 2019 16:52
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Bolu'da sağanak nedeniyle taşan dere kara yolunu kapladı

Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, kara yolunun Rüzgarlar köyü mevkisindeki dere, sağanak nedeniyle taştı. Dereye yakın evlerin bulunduğu bölge su altında kaldı.

Olay yerine karayolları, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşkın sularının yolun Ankara istikametinde birikmesi üzerine polis burayı ulaşıma kapattı. Sürücüler, İstanbul istikametine yönlendirildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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