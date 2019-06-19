Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
|19 Haziran 2019 16:55
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, Meriç ilçesinde bağlı Umurca köyünde yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü PKK şüphelileri B.T. ve L.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, B.T. ve L.T'nin daha önce haklarında açılan "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları öğrenildi.
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