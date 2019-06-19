MEB, seminer planında da hata yapıyor
|19 Haziran 2019 17:07
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Her yıl mesleki çalışma döneminde ya da okul döneminde bir seminer programı yapılır ve herkese, istesin istemesin, verilmeye çalışılır.
Bir ara Etkileşimli tahta kullanımı idi, geçen yıl Suriyeli çocuklar eğitimi, bu yıl da Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı.
Planlama öyle yanlış ki her yerde yapılacak bu semineri, bazı iller 21-24 Haziran'a koymuş, bazıları da 26-28 Haziran. Oysa ki aynı tarihe konulsa mesleki çalışmayı başka ilde yapacak öğretmen gittiği yerde bu semineri alabilecek. Ya da ilk hafta 3 gün bir gruba ikinci hafta 3 gün başka gruba.
Hadi bunları geçelim öğretmene resen görev verilmiş bugün, SMS ile bilgilendirilmiş. Yarın seminerin var. İyi de okul da farklı program yapmış. Öğretmen hangisine uyacak?
Bunu planlayan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
Genel müdürlük günlerdir öğretmenlerin sorun yaşadığı "mesleki çalışma, ikinci hafta başka ilde/ilçede yapılabilir" yönünde mevzuatın gereğine yönelik bir açıklama yapmaktan imtina ediyor.
Öğretmen haklı olarak soruyor: Seçimde İstanbul'da oy kullanacağım ama il beni göndermiyor. Daha doğrusu git gel diyor. Mesleki çalışmayı İstanbul'da yapabilsem sorun kalmayacak ne yapmalıyım? Biz de "mevzuat açık, dilekçe verip mevzuata uyabilirsiniz" diyoruz doğal olarak.
Her ilin bazen ilçenin kafasına göre takıldığı böyle bir konuda sessiz kalan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü seminer planında da yanlış yapıyor.
Maksut BALMUK
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