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Bir kilo çaya 181 bin lira ödendi haberine yalanlama

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bazı basın yayın organlarında çıkan iddiaları yalanladı.
 19 Haziran 2019 17:13
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Bir kilo çaya 181 bin lira ödendi haberine yalanlama

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bazı basın yayın organlarında çıkan iddiaları yalanladı.

Metro İstanbul, 181 bin 440 TL'nin 1 kilo için değil, 9 bin kilo için verilen fiyat olduğunu açıkladı.

TELE1 TV VE İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN "BİR KİLO ÇAYA 181 BİN LİRA" BAŞLIKLI YALAN HABER HAKKINDA KAMUOYU AÇIKLAMASI

Söz konusu habere konu olan alım miktarı 1.000 gr olmayıp, 1000 gramlık paketler halinde toplam 9.000 kg Çaykur ürünü Rize Turist Çayıdır. Alım Usulü olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 3.E İstisna maddesi doğrultusunda direkt sermayesi %100 bir kamu kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'den alım işlemi yapılmıştır. İlgili mevzuat gereği de kamu kurum ve kuruluşları Çaykur'dan direkt alım yapabilmektedir. İhale sonuç ilanında ihale isminde geçen 1.000 gramlık paket ifadesi,miktarı değil ihalenin ismini ifade etmektedir.

İhale için ödenen bedel Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu Kurum ve Kuruluşları Sıcak Çay Satış Fiyat Listesi 11. Sıradaki ürün, 49 Günlük vadeli fiyat, 1 Kg (1000 gr) fiyatı 20.16 TL olup 9000 kg için toplam 181.440 TL üzerinden Çaykur'la sözleşme imzalanmıştır.

Metro İstanbul, İstanbul'daki kentiçi metro, tramvay hatlarını işleten, günde 2 milyonun üzerindeki yolcuya hizmet eden bir İBB iştirak şirketidir. Kurumumuz aleyhine yalan ve yanlış bilgilerle kasten bir siyasi olgu oluşturulmaya çalışılmaktadır.

İlgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Memurlar.Net
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