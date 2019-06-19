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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 19 Haziran 2019 17:45
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,8370 5,8380 5,8330 5,8340
Avro 6,5360 6,5370 6,5440 6,5450
Sterlin 7,2920 7,3280 7,3470 7,3840
İsviçre Frangı 5,8200 5,8490 5,8400 5,8690
ANKARA
ABD Doları 5,8150 5,8750 5,8200 5,8800
Avro 6,4950 6,5650 6,5050 6,5750
Sterlin 7,2330 7,3820 7,2710 7,4150
Anadolu Ajansı
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