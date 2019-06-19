Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|19 Haziran 2019 17:45
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8370
|5,8380
|5,8330
|5,8340
|Avro
|6,5360
|6,5370
|6,5440
|6,5450
|Sterlin
|7,2920
|7,3280
|7,3470
|7,3840
|İsviçre Frangı
|5,8200
|5,8490
|5,8400
|5,8690
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8150
|5,8750
|5,8200
|5,8800
|Avro
|6,4950
|6,5650
|6,5050
|6,5750
|Sterlin
|7,2330
|7,3820
|7,2710
|7,4150
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Konya Şeker'den çiftçiye mazot avansı
19 Haziran 2019 17:51
|Ulaştırma Bakanı'ndan yeni YHT hatları açıklaması
19 Haziran 2019 16:24
|Merkez Bankası'ndan yapısal adımlara devam mesajı
19 Haziran 2019 14:25
|THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın görüntüleri yayınlandı
19 Haziran 2019 13:31
|Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
19 Haziran 2019 13:05
|Yılın ilk 5 ayınca ihracat şampiyonu bölgemiz
19 Haziran 2019 11:21
|Kara yollarında durum
19 Haziran 2019 08:49
|ABD, S400 konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım paketi düşünüyor
19 Haziran 2019 08:36
|Gıda fiyatlarını hızlı düşürecek sistem
19 Haziran 2019 07:51
|Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar düştü
18 Haziran 2019 23:23