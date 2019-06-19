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İmamoğlu: Gizliyse neden anlattık

Ekrem İmamoğlu: Biz gizli görüşmeye yapacağız, 1 gün sonra bana soran gazetecilere anlattık bu görüşmeyi, gizliyse neden anlattık? Neden Taksim'in göbeğinde yaptık? Akıl tutulması heralde, buradan mı medet umuyorlar? Şu an yaptıkları işin ne millete faydası var ne bize. Kaybetme psikolojisine bürünen siyasilerin şu an yaptıkları bu. Üzülerek takip ediyorum.
 19 Haziran 2019 17:19
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İmamoğlu: Gizliyse neden anlattık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için yaptığı 'Sisi' benzetmesini yanıtlayan İmamoğlu, "Benim adım Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da aday olarak Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ve Necdet Gökçınar var. Keşke Cumhurbaşkanı sahada olmasa da Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilense. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi," dedi.

'GİZLİYSE NEDEN ANLATTIK?'

"Biz gizli görüşmeye yapacağız, 1 gün sonra bana soran gazetecilere anlattık bu görüşmeyi, gizliyse neden anlattık? Neden Taksim'in göbeğinde yaptık? Akıl tutulması heralde, buradan mı medet umuyorlar? Şu an yaptıkları işin ne millete faydası var ne bize. Kaybetme psikolojisine bürünen siyasilerin şu an yaptıkları bu. Üzülerek takip ediyorum.

En fazla 2-3 dakika, 3-5 cümle kurduk. 6 ayda o masayı zor kurduk, 6 ay daha bunu konuşacaklar sanırım. Hiç tutarlı bir siyasi yol haritası değil. Bu stratejilerini gözden geçirmeliler.

Bir otelin gizliliği esasları üzerinden çok büyük ayıp yapmışlardır. Benim dava açacağım bir durum değil. Mesleki ahlaka aykırı bir davranışta bulunduklarını düşünüyorum.

Hala Binali Yıldırım'ın çaya davetini bekliyorum. Seçimden önce olmazsa, seçimden sonra ben kendisini Saraçhane'ye davet edeceğim."
Memurlar.Net
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