'Sel felaketinde ölü sayısı 7'ye çıktı'
|19 Haziran 2019 17:24
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Pakdemirli, "3 kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor." dedi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişilerin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor.
ÖLENLERDEN BAZILARININ KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 7 kişinin cenazelerine ulaşılırken, kayıp 3 kişi ise aranıyor. Felakette, Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir hayatını kaybetti.
2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu ile Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Abdullah Osmanoğlu'nun cenazesi Çamlıktepe köyünde, Soner Özbay ise Aytaç Mahallesi'nde toprağa verildi.
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