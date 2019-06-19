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Konya Şeker'den çiftçiye mazot avansı

KONYA Şeker Fabrikası'nca çiftçiye, 29 milyon 774 bin 920 lira tutarında, 4 milyon 659 bin 612 litre motorin avansı dağıtılacak. Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, "Bizim odak noktamız, üretim ve üreten olduğu için sadece bir gün değil her gün çiftçinin yanındayız" dedi.
 19 Haziran 2019 17:51
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Konya Şeker'den çiftçiye mazot avansı

İstanbul Sanayi Odası'nın 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 4 şirketiyle yer alan Konya Şeker tarafından çiftçiye destek sürdürülüyor. Pankobirlik Başkanı Konuk, varlık sebeplerinin üretimi ve üreteni desteklemek olduğunu belirterek Konya Şeker'in bu önceliğinin şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman değişmeyeceğini söyledi.

Konya şeker çiftçinin yüküne omuz veriyor

Bu yıl üreticinin omzundaki yükün arttığı bir dönem olduğunu kaydeden Konuk, ''Ekonomik konjonktürü ve özelikle reel sektörde yaşanan bu seneye mahsus geçici zorlukları, piyasalardaki nakit sıkışıklığını söylemeye gerek yok. Paranın maliyetinin arttığı bu dönemde herkes, her şirket için hesap cüzdanındaki meblağı büyütmek daha önemli hale gelebilir. Ancak biz parayı büyütmenin hesabını değil, tarladaki ürünü büyütmenin hesabını yaparız. Bu sene zor bir sene. Üreticinin de şirketlerin de omzundaki yükün özellikle finansman yükünün arttığı bir sene. Biz var günde de dar günde de çiftçinin yanında olan bir kurumuz. Bu dar günde de biz yapabildiğimizin yine en çoğunu yapacağız ve çiftçinin yüküne omuz vereceğiz, piyasaların üreticiyi daraltmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'Önceliğiniz üretici ise mazaret değil çare üretirsiniz'

Avans uygulamasının bir şirketin tarifi için en önemli göstergelerden biri olduğunu ifade eden Konuk, ''Bir şirketin bilanço odaklı mı, üretim odaklı mı, üretici odaklı mı olduğunu avans uygulamasından anlarsınız. Eğer önceliğiniz üretim ve üretici ise o toprağa atılacak tohumdan, o toprağı işleyecek traktörün deposuna kadar, hatta o toprağı işleyecek üreticinin günlük ihtiyaçlarına kadar her şeyi düşünür ve mazeret değil çare üretirsiniz. Odak noktanız bu değilse sadece hasatta görünürsünüz. Bizim odak noktamız, üretim ve üreten olduğu için sadece bir gün değil her gün çiftçinin yanındayız" dedi.

Türkiye'nin 4 gıda devinden biri

Konuk, çiftçilere 20 Haziran Perşembe günü 29 milyon 774 bin 920 lira tutarında 4 milyon 659 bin 612 litre motorin avansı dağıtacaklarını belirtti. Konya Şeker'in büyümeye devam edeceğini ifade eden Konuk, ''Bugün 45 tesisimiz var. İSO ilk 500 listesinde Konya Şeker, Panagro, Soma ve Kangal olmak üzere 4 şirketimiz yer alıyor. Toplamda 4 şirketimizin cirosu 6 milyar 531 milyon 629 bin 925 lira. Türkiye'nin ilk 4 gıda devinden birisiyiz. Toplamda ihracat yaptığımız ülke sayısı 74, ihracat rakamımız ise 100 milyon dolar civarındadır. Konya Şeker, gıda sektöründe içerde artık en büyükler arasında yerini almış, dışarda ise dev adımlarla ilerlemeye başlamıştır. Al elmaya taş atan çok olur. Bizim de elmamız hem gittikçe büyüyor, hem de alı göz kamaştırıyor. Tam da İSO 500'de 4 şirketimizle yer aldığımızın ilan edildiği günlerde, okyanus ötesinden atılan taş aslında bu başarıya atılan taştır. Akıllı bir insan için asıl övgüler, dostlarının beğenmeleri değil, düşmanlarının diş gıcırtılarıdır, diyor yazar. Bizim için bu diş gıcırtıları yaptığımız işlerin doğruluğunun tescilidir'' diye konuştu.

'19 yılda büyüdük'

Konya Şeker'in 1999 yılında çiftçiden sadece pancar alabildiğini hatırlatan Konuk, ''Konya Şeker'in büyümesi üretimin büyümesi, üreticinin işinin büyümesi, ağılın, ahırın büyümesi, harmanda işlerin artması demektir. Konya Şeker'in, 1999 yılında çiftçiden alabildiği tek ürün pancardı ve ödediği pancar bedeli yaklaşık 55 milyon liraydı. 'Hedefimiz, büyüyerek tarımsal üretimi de büyütmek' diyerek çıktığımız yolda 2018 yılı itibarıyla üreticisinden 26 kalem ürün alımı yapan ve 2 milyar 300 milyon lira ürün bedeli ödeyebilen bir kurum haline geldik. Bu rakamlar bile, üreticimizin ülkemizin zenginliğinden aldığı payın son 19 yılda nasıl arttığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Konya Şeker büyümeye de devam edecek, birilerinin canını sıkmaya, birilerinin ayağına basmaya, bu büyümeden rahatsız olanların rahatını bozmaya devam edecek" dedi.
DHA
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