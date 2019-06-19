Yeni askerlik teklifi haftaya kaldı
Yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin geneli üzerindeki oylama salı günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak.
|19 Haziran 2019 17:55
|Yazdır
Yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin geneli üzerindeki oylama salı günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak.
İSTANBUL SEÇİMLERİ ETKİLİ OLDU
Teklifin, hafta sonu yasalaşması bekleniyordu. AK Parti Grup Başkanvekili ve muhalefet grup başkanvekilleri yaptıkları görüşmeyle, son oylamanın salı gününe bırakılmasına karar verdi.
İstanbul seçiminden dolayı vekillerin Meclis'te olmaması nedeniyle; Askeralma Kanunu'nun tümünün oylanması, gelecek hafta salı gününe kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Öğretmen yükümlülere MEB ödeme yapacak
18 Haziran 2019 22:17
|Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi
18 Haziran 2019 19:53
|Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni
17 Haziran 2019 17:03
|Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor
17 Haziran 2019 16:06
|Sözleşmeli personele 3+1 geliyor
17 Haziran 2019 15:25
|'Ekim ayında 6 bin uzman erbaş alımı planlıyoruz'
12 Haziran 2019 21:08
|Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret
12 Haziran 2019 19:30
|'Askerliğini erteleyen 2 milyonun üzerinde insan var'
12 Haziran 2019 19:19
|'Askerlik yasası hayata geçerse Türkiye kazanacak'
12 Haziran 2019 18:32
|CHP, askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koydu
11 Haziran 2019 22:01