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Yeni askerlik teklifi haftaya kaldı

Yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin geneli üzerindeki oylama salı günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak.
 19 Haziran 2019 17:55
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Yeni askerlik teklifi haftaya kaldı

Yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin geneli üzerindeki oylama salı günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak.

İSTANBUL SEÇİMLERİ ETKİLİ OLDU

Teklifin, hafta sonu yasalaşması bekleniyordu. AK Parti Grup Başkanvekili ve muhalefet grup başkanvekilleri yaptıkları görüşmeyle, son oylamanın salı gününe bırakılmasına karar verdi.

İstanbul seçiminden dolayı vekillerin Meclis'te olmaması nedeniyle; Askeralma Kanunu'nun tümünün oylanması, gelecek hafta salı gününe kaldı.
Memurlar.Net
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