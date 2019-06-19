MSB Araklı'daki sel felaketine 2 helikopter ve 2 uçakla destek verdi
Milli Savunma Bakanlığınca, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle yapılan arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçakla destek verildiği belirtildi
|19 Haziran 2019 18:11
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçakla destek verildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yapılan arama kurtarma çalışmalarına Kara ve Hava kuvvetlerinin de katıldığı kaydedildi.
Çalışmalara 2 askeri helikopter ve 2 uçakla destek verildiği belirtilen paylaşımda, "Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
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