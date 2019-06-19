1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emirates 15 bin TL maaşla Türkiye'den hostes alacak

Dubai merkezli Emirates, İstanbul ve İzmir'de işe alım etkinliği düzenleyecek. İşe kabul edilenler için ortalama maaş 2 bin 600 dolar. Dubai'de su, elektrik ve konaklama da ücretsiz.
 19 Haziran 2019 18:24
Yazdır
Emirates 15 bin TL maaşla Türkiye'den hostes alacak

Emirates Havayolları, kabin görevlisi alımı için İstanbul ve İzmir'de işe alım etkinliği düzenleyecek. Başvurusu kabul edilenlerin ortalama maaşı 2 bin 660 dolar, yani yaklaşık 15 bin 300 Türk Lirası olacak.

İşe kabul edilenlere Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacak. İşe kabul edilenler çalıştığı uçak modelinin büyümesi ve kabin sınıfında değişmesi halinde alacağı maaş da artacak.

Dubai merkezli Emirates Havayolları kabin ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinlerden ikisi de Türkiye'de yapılacak. İlk etkinlik 29 Temmuz'da İstanbul'da, ikincisi ise 2 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenecek. Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet almak için çevrimiçi başvuru yapmaları istendi.

Alım etkinliğinin yer bilgisi ise daha sonra şirket tarafından web sitesi aracılığı ile paylaşılacak. İş başvurusu kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates filosunda yerlerini alacak. İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacak.

İŞE KABUL EDİLENLER İÇİN DUBAİ'DE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emirates, başvurusu kabul edilenlere ekonomi 2 sınıfında işe başladıklarında ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. Çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Dubai de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacak. Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki/üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE:

Katılma anında en az 21 yaşında olmak

Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi

Minimum 160 cm yükseklik

Lise mezunu

İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü)

Emirates kabin görevlisi üniforması içindeyken görünür dövmeler olmayacak

Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

7 AŞAMALI EĞİTİM SÜRECİNDEN GEÇECEK

1. aşama: 8 gün sürecek alıştırma haftasında adayın Dubai'deki ve eğitimi boyunca yeni ortama geçiş sırasında yardımcı olacak ve destek olacak bilgiler sağlanacak.

2. aşama:13 gün sürecek eğitim boyunca Güvenlik ve Acil Durum Prosedürü Eğitimi, uçak ve yolcuların her zaman güvende olmalarını sağlamak için bilgi ve becerileri sağlayacak eğitimler alacak. Eğitim, Uçak ekipmanı, yangınla mücadele, uçuş sırasında acil durumları ve tahliyeyi kapsayacak.

3. aşama: 5 gün sürecek eğitim boyunca adaylar Grup Medikal eğitimi, gemideki herhangi bir tıbbi olayı güvenle yönetebilmesi eğitimler alacak. Kanama, yanıklar, acil doğum ve çeşitli tıbbi durumlar gibi konularla ilgili eğitim verilecek.

4. aşama: 2 gün sürecek eğitimlerde Güvenlik Eğitimi, asılsız davranış, kaçırma ve sabotaj gibi yasa dışı müdahaleleri önlemek ve yönetmek ve ayrıca kişisel güvenlik kaygılarını ele almak için klavuzlar, beceriler ve teknikler sağlayacak bilgiler verilecek.

5. aşama: 1 gün süresince İmaj eğitimi verilecek. Adaylar, üniforma standartları, cilt bakımı, makyaj, saç bakımı, tırnak bakımı ve sağlıklı bir yaşam tarzını kapsayacak eğitimler alacak.

6. aşama: 1 gün süresince adayın uçmaya hazır olup olmadığı test edilecek.

7. aşama: 14 gün süresince aday hizmet eğitimi alacak.14 gün Hizmet Eğitimi, 4 aya kadar bilgi ve becerileri kazandırmak adına iş öğrenme ve geliştirme eğitimi ve 3 gün hizmet değerlendirmesi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı
19 Haziran 2019 19:20		 Akademik yumurtalar satışa çıkıyor
19 Haziran 2019 19:12
Borsa, günü yükselişle tamamladı
19 Haziran 2019 18:18		 Konya Şeker'den çiftçiye mazot avansı
19 Haziran 2019 17:51
Gün sonu döviz fiyatları
19 Haziran 2019 17:45		 Ulaştırma Bakanı'ndan yeni YHT hatları açıklaması
19 Haziran 2019 16:24
Merkez Bankası'ndan yapısal adımlara devam mesajı
19 Haziran 2019 14:25		 THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın görüntüleri yayınlandı
19 Haziran 2019 13:31
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
19 Haziran 2019 13:05		 Yılın ilk 5 ayınca ihracat şampiyonu bölgemiz
19 Haziran 2019 11:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın, ortak yayın öncesinde bir otelde, görüşmesini etik buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
Erdoğan: Sandık başından kimse ayrılmayacak
YKS tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
Terfi eden hakim savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
'TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun'
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?
İmamoğlu, TV programlarına artık çıkmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'ye yapılan ırkçılık 1
külahıma anlat 7
aa seçimi aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla duyuracaktır 5
Çatalla çorba içmek 1
sözlükte yaz modu 4
Azgın azınlık 1
ekrem imamoğlu 3
odun erkekler 3
şebnem bursalı 1
Mevlana 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı İletişim Asistanı Alım İlanı
Diyarbakır Bismil SYDV Personel Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tekirdağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Lapseki Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam