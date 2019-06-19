Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
|19 Haziran 2019 18:30
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye bir teröristin geçeceğine yönelik bilginin alınması üzerine Akçakale sınırında önlemlerini arttırdı. Ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi R.İ'yi (34) gizlendiği adreste yakaladı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.İ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Yıldırım'ın Çay davetini bekliyorum, seçim günü de dahil'
19 Haziran 2019 18:19
|MSB Araklı'daki sel felaketine 2 helikopter ve 2 uçakla destek verdi
19 Haziran 2019 18:11
|'İnşallah Allah bir daha böyle bir şeyi ülkemizde yaşatmasın'
19 Haziran 2019 17:28
|Huawei'nin Kurucusu Zhengfei, 30 milyar dolarlık düşüşü önemsemiyor
19 Haziran 2019 17:17
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri tutuklandı
19 Haziran 2019 16:55
|Bolu'da sağanak nedeniyle taşan dere kara yolunu kapladı
19 Haziran 2019 16:52
|Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek
19 Haziran 2019 16:51
|Kayıp gencin videosu çıktı, şoför ile muavin tutuklandı
19 Haziran 2019 16:39
|Yargıtay eski üyesi Karadağ'ın hapsi istendi
19 Haziran 2019 16:37
|İşten çıkartılan genç 'annen çok üzülür' sözüyle intihardan vazgeçti
19 Haziran 2019 16:28