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19 Haziran 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

19 Haziran 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
 19 Haziran 2019 14:00
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19 Haziran 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 19 Haziran 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları

Sır imamları deşifre oluyor Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı 'Ankesör' soruşturmasında muvazzaflarında olduğu 23 kişi yakalandı FETÖ'nün sözde Erciş imamı tutuklandı FETÖ'den aranan kadın savcılığa teslim oldu 'Ankesör' soruşturmasında muvazzaflarında olduğu 23 kişi yakalandı 'Ankesör' soruşturmasında muvazzaflarında olduğu 23 kişi yakalandı Malatya'da darbeci subaylarla görüşen 'mahrem imam'a hapis istendi FETÖ'den cezası kesinleşen öğretmen tutuklandı FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Yargıtay eski üyesi Karadağ'ın hapsi istendi Konya'da FETÖ'den 63 şüpheliden 8'i daha gözaltına alındı Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 eski akademisyene gözaltı Karabük'te FETÖ şüphelisi yakalandı Manisa'daki FETÖ operasyonunda 1 gözaltı Adana'daki FETÖ davasında 1 eski astsubaya tahliye Balıkesir'de FETÖ ve DHKP-C operasyonunda 4 gözaltı
Memurlar.Net
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