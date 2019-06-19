Balyoz Hakimi Ömer Diken'in tahliye talebine ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu. Duruşmayı "balyoz davası"nda yargılanan ve beraat eden bir kısım emekli asker de takip etti.

Diken, tutuklandığı tarihte hakkındaki dosyada hiçbir delil olmadığını savunarak, 3 yıla yakın bir tutukluluk süresinin söz konusu olduğunu ve bu sürenin makul olmadığını belirtti.

Tahliyesini talep eden Diken, "Başkalarının kaçmış olması benim de kaçacağım anlamına gelmez. 3 çocuğum var. Nereye kaçacağım." dedi.

Diken'in avukatı, müvekkilinin herhangi bir ByLock kaydı olmadığını belirterek, "Çocukları örgütün okullarına gitmedi. Balyoz davasında varsa bir kusuru ayrı bir soruşturma var. O soruşturma sonuçlanmadı. Ailesi mağdur. 3 çocuğu üniversite çağında. En başından beri mesleğine bağlı birisi. Tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Diken'in tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, balyoz davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken Uşak'ta 17 Temmuz 2016'da yakalanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.