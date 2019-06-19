1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 özel bankada ATM'ler birleşti

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankalarının müşterileri anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek. Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek
 19 Haziran 2019 18:47
Yazdır
3 özel bankada ATM'ler birleşti

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankalarının müşterileri anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek. Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Naksan TMSF yönetiminde büyüyor
19 Haziran 2019 14:30		 Mobilyacılardan, KDV yüzde 12'de sabitlenmesin talebi
19 Haziran 2019 11:42
Pamuk destekleme priminde 'düzeltme' talebi
19 Haziran 2019 10:57		 Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
19 Haziran 2019 10:36
Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret kadar burs ve iş garantisi
18 Haziran 2019 14:38		 Gıda enflasyonuna darbe vuracak sera kredisi tam gaz
14 Haziran 2019 08:21
FETÖ'cülerin 'Torku battı' yalanı için açıklama
13 Haziran 2019 18:14		 Gençlerin hayali 'kodlama ve tasarım'
13 Haziran 2019 08:30
Reel sektöre 25 milyarlık yeni destek
13 Haziran 2019 08:15		 Yumurtanın kolisi 5 liraya kadar düştü
12 Haziran 2019 15:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın, ortak yayın öncesinde bir otelde, görüşmesini etik buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
Erdoğan: Sandık başından kimse ayrılmayacak
YKS tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
Terfi eden hakim savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
'TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun'
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?
İmamoğlu, TV programlarına artık çıkmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyaz gömlek içine siyah atlet giyen erkek 6
yaşanabilir şehir 9
18.06.2019 ekrem imamoğlu trt canlı yayını 2
ever banega 3
ekrem imamoğlu 3
denizin dibinde hatçam 1
vedat muriqi 1
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
Mevlana 1
hileli zar 5
SON İLANLAR
Türk Kızılayı İletişim Asistanı Alım İlanı
Diyarbakır Bismil SYDV Personel Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tekirdağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Lapseki Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam