3 özel bankada ATM'ler birleşti

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankalarının müşterileri anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek. Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek

3 özel bankada ATM'ler birleşti DenizBank, QNB Finansbank ve TEB bankalarının müşterileri anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek. Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek 19 Haziran 2019 18:47 Devamını gör