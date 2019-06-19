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Soylu'nun Çorum'da yuhalandığı iddiası yalanlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "(Soylu'nun Çorum'da yuhalandığına ilişkin haberler) Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım"
 19 Haziran 2019 19:08
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Soylu'nun Çorum'da yuhalandığı iddiası yalanlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların Çorum Valiliği önünde kendisine tepki gösterdiğine ilişkin haberleri yalanladı ve suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından, Çorum Üyük köyünde yeniden faaliyet göstermeye başlayan taş ocağının içme sularına ve ekili arazilerine zarar verdiği iddiasıyla Valilik önünde toplanan grubun kendisini yuhaladığına ilişkin haberleri yalanladı.

Haberlerin görsellerini de paylaşan Soylu, açıklamasında "Yalan haber çetecileri iş başında. Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler. Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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