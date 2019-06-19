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Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni atamalar

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarına yeni atamalar yapıldı.
 19 Haziran 2019 19:16
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Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni atamalar

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

Yapılan atamalarla ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Şükrü Yapraklı olurken, Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine tevdi edildi.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşen devir teslim törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal ile birlikte YÖK Üyesi ve ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Yapılan devir teslim töreninde Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak her iki dekana da yeni görevlerinde başarılar diledi.
İhlas Haber Ajansı
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