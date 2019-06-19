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475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı
 19 Haziran 2019 19:28
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475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık kursiyer teğmen Sabahattin Tigu, 15 Temmuz'da 141'inci Filo'da görev yaptığını ifade ederek, saat 12.20'de bir dersten gireceği sınava çalışmak üzere filoya geldiğini ileri sürdü.

Komutanları tarafından kendilerine Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olacağının söylendiğini ifade eden Tigu, kursiyer sorumlusu yüzbaşı Hüseyin Türk tarafından rastgele görevlendirme yapıldığını ancak kendisine bir görev verilmediğini iddia etti.

Sanık Tigu, akşam saat 20.00-21.00 arası arkadaşlarıyla beraber halı saha maçı yapmayı planladıklarını, bunun WhatsApp yazışmalarında mevcut olduğunu, komutanların cep telefonlarının toplanmasını istediğini ve kendisinin de telefonunu kapatarak verdiğini öne sürdü.

Telefonunda bulunan "Coco" isimli uygulamayı dijital inceleme raporunun ardından öğrendiğini savunan Tigu, örgütün "ByLock ve KakaoTalk" gibi uygulamaları kullandığını da medyadan öğrendiğini iddia etti.

Darbe girişimi akşamında veya sonrasında suç işleyecek bir şey yapmadığını iddia eden Sabahattin Tigu, "Sıkıyönetim bildirisini görmedim. Amir tarafından sadece suç teşkil etmeyen emirlere itaat ettim. Darbeden önce de darbe hakkında bilgilendirilmedim. Konusu suç teşkil eden bir emir almadım. FETÖ/PDY üyeliğini reddediyorum." dedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tigu, tahliye ve beraatını talep etti.

Sanık kursiyer pilot teğmen Gökhan Yakut da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
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